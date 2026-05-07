競泳女子でアジア大会（９月、名古屋）代表の鈴木聡美（ミキハウス）が７日、自身のＸを更新。練習拠点とする山梨県内の小学生から届いたという手紙の写真とともに、行政へ問いかける投稿をした。「山なし県に屋内５０ｍプールを、作ってほしいです」という手紙に込められた悲痛な思いを、共有した。鈴木はこの日「代表合宿から帰って、大学のプールに県内の小学生からお手紙が届いておりました」と投稿。「※ただのファンレタ