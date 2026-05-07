スズキの新型「ちいさいSUV」に注目！スズキは2026年1月16日、日本国内でSUVタイプのBEV「eビターラ」を発売しました。スズキ初となる待望のBEV（バッテリーEV／電気自動車）ですが、どのようなクルマなのでしょうか。「ビターラ」とは、日本では「エスクード」として親しまれてきたモデルの海外名。その名を冠したeビターラは、スズキがインド・グジャラート工場で生産するSUVタイプのBEVです。【画像】これがスズキの新型「ち