スズキの新型「ちいさいSUV」に注目！

スズキは2026年1月16日、日本国内でSUVタイプのBEV「eビターラ」を発売しました。スズキ初となる待望のBEV（バッテリーEV／電気自動車）ですが、どのようなクルマなのでしょうか。

「ビターラ」とは、日本では「エスクード」として親しまれてきたモデルの海外名。その名を冠したeビターラは、スズキがインド・グジャラート工場で生産するSUVタイプのBEVです。

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同社のコンパクトSUV「フロンクス」よりやや大きい全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmというサイズは、都市部での扱いやすさを維持しながら、居住性もしっかり確保されています。日々の暮らしにちょうどいい実用的なパッケージングが魅力です。

全グレードがBEVで、駆動方式は2WD（一充電走行距離433km／520km）が2グレード、前後独立のモーターで緻密な駆動力配分を行う電動4WD「ALLGRIP-e」（同472km）が1グレードの計3タイプが展開されます。

エクステリアは「ハイテク＆アドベンチャー」をテーマに、多角形や多面体構造を取り入れた力強いデザインが特徴です。

フロントマスクはスズキのエンブレムを中心に、3ポイントのシグネチャーランプを採用したヘッドライトが翼を広げたような造形となっており、フォグランプ周りの意匠と相まって、実際のサイズ以上の存在感を放ちます。

加えて、グリルレスのデザインによりBEVらしさも表現されました。

足元には、空力性能と軽量化に寄与する樹脂製ガーニッシュ付の18インチアルミホイールを採用。その上に被さる力強いフェンダー造形がSUVとしての信頼性を物語ります。

最低地上高は185mm確保されており、悪路での脱出をサポートする「トレイルモード」の搭載など、見た目だけでなくSUVとしての走破性を備えています。

また、BEV専用に新開発されたプラットフォーム「HEARTECT-e（ハーテクトイー）」により、ロングホイールベースながら最小回転半径5.2mという取り回しの良さを実現しました。

ボディカラーは、アースカラーの「ランドブリーズグリーンパールメタリック ブラック2トーンルーフ」をはじめ、シルバー、ホワイト、レッド、ブラックといったベーシックながらも造形美を引き立てる全5色のラインナップとなっています。

インテリアはブラウンとブラックを基調とした高級感あふれる仕立てのなかに、最新のデバイスとSUVらしいタフな造形を融合させています。

最大の特徴は、メーターとセンターディスプレイを1枚のガラスでつないだ斬新な「インテグレ―テッドディスプレイシステム」で、先進的な操作感と高い質感を実現。

エアコン吹き出し口のシルバーアクセントや、フローティング構造のセンターコンソールなどが、落ち着いた雰囲気の中にハイテクな印象を与えています。

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eビターラの価格（消費税込）は399万3000円から492万8000円。スズキ車として最も高額なモデルとなっています。

なお、全車「エコカー減税（重量税）」の免税対象であるほか、国の「CEV補助金」を活用することで、全グレード共通で127万円の交付が受けられます（2026年4月〜12月末登録分）。

これにより、実質的な購入価格は約272万円からとなり、ガソリン車のSUVと比較しても非常に競争力の高い価格設定となっています。