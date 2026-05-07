【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 1−1 パリ・サンジェルマン（日本時間5月7日／アリアンツ・アレーナ）【映像】ネイマール2世の「変態ドリブル」（実際の様子）まるでネイマールのようなテクニックだった。パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWのデジレ・ドゥエが、ゴール付近で2人を翻弄したドリブルが世界中で話題だ。日本時間5月7日にUEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝のセカンドレグで、PSGは