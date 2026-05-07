＜謎LINE＞誕生日や結婚記念日の話を写真付きで送ってくるママ友。何が言いたいんだろう…？
ママ友とはお互いにLINEを交換することもあるでしょう。気軽にメッセージを送ることができて便利ですが、なかには「何がしたいのだろう」と思うような内容もあるそうで……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『近所のママ友が、旦那に誕生日プレゼントを買ってもらった、結婚記念日にケーキを買ってもらったと、写真付きでLINEしてくる。こっちは興味ないんだけれど、返信しなくても送り続けてくる……』
プライベートな写真を送られても……
『「だから何？」という感じだよね』
『「SNSにでも投稿して！」と思うね』
ママ友は旦那さんからのプレゼントが嬉しいのでしょうし、自慢をしたい気持ちもあるのでしょう。でも関係ない人からすれば「それで？」と思うようなことですよね。誰かに祝ってもらいたいのであれば、投稿者さんにLINEをするのではなく、SNSに投稿すればいいのに……。そんな意見もあります。そうすれば、フォロワーからの「いいね」や「おめでとう」をもらえるかもしれません。
「よかったね」とだけ、返事をしてみては？
『嬉しいことがあったから聞いて聞いて！ というタイプの人で、自慢したいのもあるのでしょう。温かい目で見てあげてください』
『よほど嬉しかったんじゃないの？ 素直に「よかったね」でいいじゃん』
『「よかったねー」というメッセージと、おめでとうスタンプを送っておけばいいと思う』
投稿者さんは、ママ友からのメッセージを無視していますが、相手はただ自慢をしたいだけなのでしょう。旦那さんからのプレゼントですから、夫婦仲がよいことをアピールしたい気持ちもあるのかもしれません。投稿者さんからすれば苦痛なメッセージかもしれませんが、「おめでとう」とだけ返事をすれば、それで満足してくれるのではないでしょうか。スタンプだけでもいいので、何か反応すればよいのかもしれません。
『返信しないのは悔しいからね！ 私のことを羨ましくて何も言えないのね！ と思っていそう』
またこのまま無視をしていると、ママ友がよからぬ勘違いをする恐れも。返事をしないのは僻んでいるからと考えて、投稿者さんをかわいそうな人だと思う可能性も。そんな風に思われるのは心外ですよね。「何とも思っていないですよ」という意思表示の意味でも、サラッと返事をするとよさそうです。
返信するとますますエスカレート？
『相手、強メンタルすぎる。未読無視一択だね』
『LINEだったら、「報告」みたいな感覚なんじゃない？ 通知を切って無視しておけばいいよ』
一方で「返事をするとLINEがますますエスカレートするかも」という意見もありました。ママ友も返事がくると祝ってもらえたようで嬉しくなり、「もっと祝って！」という気持ちになるかもしれません。ママ友がどのような意図でLINEを送っているかが定かではないので対応も難しいですが、「LINEを無視するのがいいのでは？」というアドバイスも寄せられました。
今後も続く可能性あり。少しずつ距離を置くのも
『友達がマウントを取りだしたら、しばらく距離を置くタイミングかも』
『ママ友に仕事の相談、人の悪口、自慢話なんて命取りだから絶対しないよ。その人とは二度と関わらないほうがいいね』
ママ友が自慢のようなLINEを送ってくるのは、投稿者さんに「おめでとう」と言ってほしい、羨ましいと思ってほしいという気持ちがあるからではないでしょうか。それに反応すると内容がエスカレートするかもしれませんし、無反応では妙な勘違いをされる可能性もあります。いずれにせよ、投稿者さんにとっては好ましい状況ではなくなりそうです。
そうなれば、「そのママ友とは少しずつ距離を置くようにしたほうがいい」との意見もありました。LINEでのやりとりを減らしていったり、必要以上に会わないようにしたり。突然関わりを断つのも不自然でしょうから、少し時間をかけながら離れるようにするのも手でしょう。結果、必要なメッセージだけになるなど、ママ友の対応が変わるかもしれません。自分の心地よい距離感で付き合えるように、柔軟に対応していけるといいですね。