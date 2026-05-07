埼玉新座が決勝で深谷ボーイズに競り勝つ…延長8回にスクイズで決着ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」小学生の部は3日に準決勝と決勝が行われ、埼玉新座ボーイズ（埼玉県東支部）が3年ぶり2度目の優勝を飾った。決勝で、3連覇を狙う深谷ボーイズ（埼玉県西支部）を延長8回タイブレークの末に8-7で破った。埼玉新座は準決勝で、埼玉上尾ボーイズ（埼玉県東支部）に