2026年5月1日に開設され、投稿を開始した「内閣広報室試行アカウント」が活発な発信を続けている。「インド太平洋（FOIP）、安倍総理が提唱してから10年」内閣広報室試行アカウントは、「首相官邸公式アカウントに加え、内閣広報官が総理の近くから見る総理の姿などを、より柔軟にタイムリーに発信するため」にスタートしたアカウントだ。投稿者は内閣広報官だといい、安倍政権時代に秘書官を務め、最近は首相会見の司会などを務め