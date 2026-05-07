米ポッドキャスト番組で言及ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。米識者は「井上を倒せる奴がいるとすれば」という話題で、次戦の相手候補とされる無敗の米国26歳の名前を口にした。中谷との頂上決戦を3-0判定で制した井上。最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」は、次戦の相手候補に、“バ