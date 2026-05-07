米ポッドキャスト番組で言及

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。米識者は「井上を倒せる奴がいるとすれば」という話題で、次戦の相手候補とされる無敗の米国26歳の名前を口にした。

中谷との頂上決戦を3-0判定で制した井上。最も権威ある米ボクシング専門誌「ザ・リング」は、次戦の相手候補に、“バム”の愛称で知られる世界スーパーフライ級3団体統一王者ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）を挙げている。「ザ・リング」のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）で4位。23戦全勝で16KO、KO率69.6％の好戦的なサウスポーだ。

同誌のポッドキャスト番組「インサイド・リング・ショー」公式Xは、「シェイディ（レショーン・マッコイ氏）はバムがナオヤ・イノウエに勝つチャンスがあるとみている」と記して、切り抜き動画を公開。その中で元NFLのスターであるマッコイ氏の談話を紹介している。

23戦全勝16KOという戦績のロドリゲスに対してマッコイ氏は、「バムは特別だよ。あいつは特別だ。動きがめちゃくちゃ良いし、ボクシングの技術もあるし、IQも高い」と絶賛。番組ホストのマックス・ケラーマン氏も「それにパンチ力もあるからね。ダテに『バム（※ドカンという擬音）』と呼ばれてるわけじゃない」と同意していた。

「あいつがサンアントニオ出身なのは知ってるけどさ、ヒューストンで過ごした時期がないなんて信じられないね。あいつの動きは完全にブラザー（ブラック系ボクサー）っぽいんだよ！」と特徴をあげたマッコイ氏。「身のこなし全体がね。バムは最高にイカしてる。だから（井上との試合は）素晴らしいファイトになるよ」と続けた。

最後には「バムについて一つ言えるのは……モンスターが負ける方に賭けるのは難しいってことだ。それは俺も分かってる」と井上有利を認めたうえで、「でもバムなら、もし誰かがイノウエを倒すとしたら……あいつの試合を見ていると、『なるほど、彼なら番狂わせを起こせるかもしれないな』って想像ができるんだよ」と、期待していた。



（THE ANSWER編集部）