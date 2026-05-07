【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子が、5月16日23時から放送される、NHKの音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』に出演する。 ■「なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければ」（西畑大吾） 2021年に「初心（うぶ）LOVE」で鮮烈なデビューを果たし、一躍国民的人気グループとなった、なにわ男子。翌2022年には紅白歌合戦に初出場。その後もバ