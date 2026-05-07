T-BOLANが8月10日のツアーファイナル公演となる日本武道館へ向かって、全国47都道府県を巡る＜T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞を開催中だ。しかし、4月24日の和歌山公演、そして翌25日の奈良公演は、森友嵐士(Vo)の体調不良によってドクターストップがかかった。ライブ中止はT-BOLAN史上初。メジャーデビュー以来、一度もライブを止めなかったが、それでも今回は、立ち上がることすら難しい