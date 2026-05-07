T-BOLANが8月10日のツアーファイナル公演となる日本武道館へ向かって、全国47都道府県を巡る＜T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞を開催中だ。しかし、4月24日の和歌山公演、そして翌25日の奈良公演は、森友嵐士(Vo)の体調不良によってドクターストップがかかった。

ライブ中止はT-BOLAN史上初。メジャーデビュー以来、一度もライブを止めなかったが、それでも今回は、立ち上がることすら難しい状況だったという。「最後までステージに立つ方法を探した。でも、ドクターストップだった。本当に悔しい」とは森友がSNSに綴った言葉だ。その言葉からは、“歌えない苦しみ”と、“ファンに会えない痛み”が滲んでいた。

◆ ◆ ◆

そして迎えた5月5日、高知県立県民文化ホール“オレンジホール”に響いた復活のシャウト。暗転して、1曲目のイントロが鳴り響いた瞬間、森友嵐士が「イクゼ！！」と叫ぶ。続けざまに放たれた、「会いたかったぜーー！」。その瞬間、会場は割れんばかりの歓声に包まれた。止まっていた時間が、再び動き出した。まるでその一声が、T-BOLANの再始動を告げる“狼煙”だったかのように。

艶と哀愁をまとった唯一無二のハスキーボイス。1曲目からアクセル全開で放たれる歌声が、高知の夜を震わせていく。何より印象的だったのは、森友の笑顔だった。五味孝氏(G)と向き合った瞬間に生まれる、言葉を超えた空気。その背中を静かに見つめる上野博文(B)。ステージに立てる喜び。再び音を鳴らせる幸せ。そのすべてがライブ全体から溢れていた。

「みんなの言葉に救われた」──森友嵐士

MCでは、「和歌山、奈良。本当に心配をかけてゴメン」と森友が深々と頭を下げた。そして、少し言葉を詰まらせながらこう続けた。

「本当にギリギリまで、ステージに立つ方法を探してた。でも、立てなかった。悔しかった。だけど、SNSに届いたみんなの言葉に、本当に支えられた。めちゃくちゃ力をもらった。今日はその感謝を、歌で返したい」──森友嵐士

会場からは大きな拍手。 そして森友は力強く宣言した。「今夜は、“Re: START”の夜です。またこうして、みんなと同じ時間を生きられること。その全部を、身体全部で表現したい。だから高知！ 最高の夜にしような！！」という言葉に呼応するように、会場の熱量はさらに加速していった。

この日のステージは、単なる復帰公演ではなかった。不調を乗り越え、仲間に支えられ、ファンに支えられながら、再び立ち上がった一人のロックヴォーカリストの生き様そのものだった。“歌うこと” “ステージに立つこと” “誰かに想いを届けること”。その意味を、観客一人ひとりが改めて感じた夜だったに違いない。そして“約束の旅”は、武道館へ向かう。

ライブ終盤のMCで、森友は仲間たちへの想いも語った。

「青木、五味、上野。そして人時、TOSHI、こじやん、唯子姉さん。このステージに立っていないスタッフやクルーも含めて、みんなでこのツアーを作ってる。そして、今日ここに来てくれたみんな。ここまで一緒に歩いてくれて、本当にありがとう」──森友嵐士

止まりかけたツアーだが、その歯車は再び力強く回り始めた。深まったファンとの絆。その想いを胸に、T-BOLANは再び走り出す。奈良へ。和歌山へ。そして2026年8月10日 日本武道館へ。

“約束の旅”は、ここからさらに熱を帯びていく。“HOLD ON MY BEAT”──T-BOLANは、止まらない。

■＜T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKAN -This Journey Never Ends-＞

8月10日(月) 東京・日本武道館

open17:30 / start18:30



▼チケット

◯VVIPチケット(森友ソロファンクラブとT-BOLANのファンクラブ先行限定販売)：￥35,000(税込)

・デジテルフォトチケットにてお届け

・アリーナ最前方席

・メンバー直筆サイン入りオリジナルディスプレイパネル

(LAST LIVE TOURで森友嵐士が着用した世界にひとつだけの衣装の一部をパネルにしてプレゼント)

・今回の武道館公演のDVDに収録されるエンドロールへのお名前掲載権

・VVIP専用パス

・専用ゲートからの入場権利

※グッズ付きチケット特典は会場でのお渡しとなります。事前または事後の発送は受け付けておりませんので予めご了承ください。

◯VIPチケット(森友ソロファンクラブとT-BOLANのファンクラブ先行限定販売)：￥18,000(税込)

・デジタルフォトチケットにてお届け

・アリーナ前方席

・今回の武道館公演のDVDに収録されるエンドロールへのお名前掲載権

・VIP専用パス

・専用ゲートからの入場権利

※グッズ付きチケット特典は会場でのお渡しとなります。事前または事後の発送は受け付けておりませんので予めご了承ください。

◯指定席“デジタルフォトチケット”：￥13,000(税込)

※先行受付までの取り扱いとなります。一般販売での取り扱いはございません。

◯指定席“紙チケット”：￥10,000(税込)



【チケットぴあプレリザーブ先行受付】

受付期間：5月7日(木)12:00〜5月17日(日)23:59

一般発売：6月20日(土)10:00〜

※全席指定

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生割引あり

詳細：https://t-bolan.bzone.co.jp/special/last-live-budokan/

■＜LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47＞

▼2025年

09月13日(土) 千葉・市川市文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月19日(金) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場

open17:30 / start18:30 ※SOLD OUT

09月21日(土) 兵庫・東リいたみホール(伊丹市立文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

09月23日(火/祝) 神奈川・茅ヶ崎市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月11日(土) 福井・敦賀市民文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月13日(月/祝) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸術劇場) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月18日(土) 埼玉・狭山市市民文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

10月25日(土) 静岡・焼津文化会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月03日(月/祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

11月06日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

11月08日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

open16:00 / start17:00

11月24日(月/祝) 神奈川・カルッツかわさき

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

11月29日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月13日(土) 山形・シェルターなんようホール 大ホール

open16:00 / start17:00

12月14日(日) 福島・喜多方プラザ文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00

12月20日(土) 青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公会堂 大ホール)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

12月21日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール

open16:00 / start17:00

▼2026年

1月11日(日) 石川・本多の森北電ホール

open16:00 / start17:00

1月12日(月/祝) 長野・長野市芸術館メインホール

open16:00 / start17:00

1月17日(土) 広島・ふくやま芸術文化ホールリーデンローズ

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

1月18日(日) 山口・下関市民会館

open16:00 / start17:00

1月24日(土) 鳥取・エースパック未来中心 大ホール(鳥取県立倉吉未来中心)

open16:00 / start17:00

1月25日(日) 島根・島根県民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

1月31日(土) 東京・調布市グリーンホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月07日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

2月11日(水/祝) 茨城・水戸市民会館グロービスホール

open16:00 / start17:00

2月22日(日) 栃木・とちぎ岩下の新生姜ホール(栃木文化会館) 大ホール

open16:00 / start17:00

2月23日(月/祝) 群馬・太田市民会館

open16:00 / start17:00

2月28日(土) 大分・iichiko総合文化センターグランシアタ

open16:00 / start17:00

3月01日(日) 宮崎・延岡総合文化センター

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月07日(土) 京都・文化パルク城陽プラムホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月08日(日) 大阪・南海浪切ホール 大ホール

open16:00 / start17:00

3月14日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月15日(日) 熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月20日(金/祝) 愛媛・新居浜市市民文化センター 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月21日(土) 香川・ハイスタッフホール(観音寺市民会館)

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月28日(土) 宮城・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

3月29日(日) 福島・けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月04日(土) 佐賀・佐賀市文化会館

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月05日(日) 長崎・長崎アルカス佐世保

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月10日(金) 富山・高周波文化ホール

open18:00 / start19:00 ※SOLD OUT

4月12日(日) 山梨・東京エレクトロン韮崎文化ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月18日(土) 東京・大田区民ホールアプリコ 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

4月24日(金) 和歌山・和歌山城ホール 大ホール

open18:00 / start18:30 ※公演中止→6/29に振替

4月25日(土) 奈良・なら100年会館 大ホール

open16:00 / start17:00 ※公演中止→6/30に振替

5月05日(火/祝) 高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

5月07日(木) 徳島・徳島県郷土文化会館

open18:00 / start18:30 ※SOLD OUT

5月15日(金) 東京・たましんRISURUホール(立川市市民会館) 大ホール

open17:30 / start18:30

5月31日(日) 滋賀・守山市民ホール 大ホール

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

6月06日(土) 沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

open16:00 / start17:00

6月10日(水) 鹿児島・志布志市文化会館

open18:00 / start19:00

6月13日(土) 神奈川・厚木市文化会館

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

6月14日(日) 愛知・小牧市市民会館

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

6月27日(土) 広島・広島上野学園ホール

open16:00 / start17:00 ※最終追加公演

6月29日(金) 奈良・なら100年会館 大ホール

open17:30 / start18:30 ※振替公演

6月30日(土) 和歌山・和歌山城ホール 大ホール

open118:00 / start18:30 ※振替公演

7月03日(金) 大阪・大阪国際会議場 グランキューブ大阪 メインホール

open17:30 / start18:30 ※最終追加公演

7月05日(日) 群馬・渋川市民会館 大ホール

open16:00 / start17:00

7月19日(日) 三重・シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢

open16:00 / start17:00 ※SOLD OUT

7月20日(月/祝) 岐阜・バロー文化ホール(多治見市文化会館)

open16:00 / start17:00

▼チケット

全席指定：8,800円(税込)

※4歳以上有料。3歳以下膝上可(ただし席が必要な場合は有料)

※学生・キッズ割引あり

詳細：https://t-bolan.bzone.co.jp/