◆名古屋プリンスホテル スカイタワーでハワイアンビュッフェ開催！焼きたてパンケーキやアレンジ自由なロコモコなども地上140mの絶景が広がる名古屋プリンスホテル スカイタワー31階「Sky Dining 天空」で、「〜Taste of Hawaii〜」ランチ＆ディナービュッフェを開催。期間は2026年6月5日（金）から9月8日（火）まで。ライブ感あふれるステーキやパンケーキ、食欲そそるガーリックシュリンプ、自分好みにアレンジできるロコモコ