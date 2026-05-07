名古屋プリンスホテル スカイタワーでハワイアンビュッフェ開催！ 焼きたてパンケーキやアレンジ自由なロコモコなども
◆名古屋プリンスホテル スカイタワーでハワイアンビュッフェ開催！ 焼きたてパンケーキやアレンジ自由なロコモコなども
地上140mの絶景が広がる名古屋プリンスホテル スカイタワー31階「Sky Dining 天空」で、「〜Taste of Hawaii〜」ランチ＆ディナービュッフェを開催。期間は2026年6月5日（金）から9月8日（火）まで。
ライブ感あふれるステーキやパンケーキ、食欲そそるガーリックシュリンプ、自分好みにアレンジできるロコモコなど、多彩なハワイアンメニューが勢揃い。都会のリゾート空間で、家族や大切な人と“OHANA”なひとときを。
この記事の要約レポート
・名古屋プリンスホテル スカイタワー31階「Sky Dining 天空」で、「〜Taste of Hawaii〜」ランチ＆ディナービュッフェを開催
・期間は2026年6月5日（金）から9月8日（火）まで
・ランチではパンケーキ、ディナーではハワイアンステーキを目の前で焼きあげてくれる
・自分好みのソースとトッピングでアレンジできるロコモコ
・水曜限定のスペシャルメニューやタイムサービスのパスタ＆ピザも必食
・7月からはトロピカルフルーツのアフタヌーンティーを開催
目の前で仕上げるハワイアンスイーツに、自分好みにアレンジできるロコモコも
まずは、目玉ともなる活気あふれるパフォーマンスコーナーをご紹介。
シェフが目の前で焼きあげてくれるハワイの定番スイーツ、「4種の選べるパンケーキ」はランチ限定。マンゴーや白桃など、お好みのトッピングでカスタマイズできる。また、ひんやりとしたアサイージェラートに濃厚なバナナクリームを絞る「アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン」もぜひ食べてほしい1皿。ディナー限定で「国産牛のハワイアンステーキ」も登場し、焼きたてのジューシーな味わいを楽しめる。
温製メニューのおすすめは、料理長こだわりの温玉がとろりと絡む「アレンジロコモコ」。ポリネシアンソース、トマトソースの2種類のソースや多彩な具材を組み合わせて、自分だけの特別な1皿を作ろう。そのほか、ジューシーな「ポークスペアリブ」や「フリフリチキン」など、ハワイアンムード満点のメニューが目白押し。
毎週水曜日限定！ガーリックが食欲そそる絶品バーガー＆アワビのグリル
今回のフェアをさらに盛り上げるのが、毎週水曜日限定で提供されるスペシャルメニュー。
ランチタイムには、さっくりと揚げた海老の食感がたまらない「ガーリックシュリンプバーガー」を用意。スパイシーなガーリックパウダーと濃厚なタルタルソースが重なり、ひと口ごとにハワイの風を感じるようなパンチの効いた味わいを楽しめる。
そしてディナータイムには、「アワビのガーリックバター焼き」を。香ばしく焼きあげたアワビにコク深いガーリックバターがとろりと絡む味わいは絶品。噛みしめるほどにあふれ出す磯のうまみと、鼻に抜ける芳醇な香りを堪能して。
焼きたて・できたてがうれしいタイムサービスメニュー
ビュッフェタイム中の決まった時間にだけ提供される「タイムサービス」もお見逃しなく。
「魚介の漁師風トマトパスタ」は、魚介のうまみをぎゅっと凝縮し、爽やかな酸味のトマトソースで仕上げた1品。「照り焼きチキンとパイナップルのピザ」は、甘酸っぱいパイナップルと香ばしいチキンが絶妙なハーモニーを奏でる。焼きたてのアツアツが運ばれてくる瞬間に胸を高鳴らせて。
圧巻の国産牛ステーキも。夏の夜を盛り上げるハワイアンディナー
ディナータイムでひときわ目を引くのは、シェフが目の前で豪快に焼きあげる「国産牛のハワイアンステーキ」。焼きたてのジューシーなうまみを甘酸っぱいパイナップルやクスクスとともに楽しめる、夏のための贅沢な1皿。
さらに、夏バテ予防にうれしい高タンパク・低脂肪の「マグロとアボカドのポキ」や、スパイシーな香りが食欲をそそる「ココナッツチキンカレー」など、暑い季節にこそ食べたくなるメニューが多数。心もお腹も満たされること間違いなし！
こちらも注目！夏色の輝きを詰め込んだトロピカルなアフタヌーンティー
午後の柔らかな日差しが射し込む開放的な空間で、夏らしい果実をふんだんに楽しめるアフタヌーンティーも開催されるので要チェック。
ティースタンドには、ハワイの風を感じる彩り豊かなスイーツがずらり。ビュッフェでも提供される「アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン」をはじめ、ジューシーなマンゴーパフェや甘酸っぱいパイナップルのタルト、ココナッツが香るバニラマカロンなど、南国気分を盛り上げるラインナップ。
夏色に輝くトロピカルフルーツが主役のスイーツが織りなす、上質な香りと甘みに包まれるティータイムを叶えて。
トロピカルスイーツアフタヌーンティー
期間：2026/7/10（金）?9/8（火）
時間：15:30〜17:00
料金：1名4,700円 ※税込み・サービス料（13％）別
メニュー
■ナゴプリ・モンブラン
・アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン
■スイーツセレクション
・マンゴーパフェ
・マンゴープリン
・パイナップルのタルトケーキ
・ココナッツヴェリーヌ
・ブルーベリーのタルト
・メロンショート
・ヘーゼルナッツブラウニー
・ココナッツ風味のバニラマカロン
■スコーン
・プレーン
・パイナップル
クロテッドクリーム、ベリーのジャム、アガベシロップ
■セイボリーコレクション
・マグロとアボカドのポキ
・生ハムとトマトの冷製カッペリーニ
・ロミロミサーモンタルト
・冷製ビシソワーズスープ
■ドリンク
・紅茶（ロンネフェルト14種／マイティーリーフ5種）
・ブレンドコーヒー
・エスプレッソ
・カフェオレ
・カフェラテ
・カプチーノ
※仕入の状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます
◆ビュッフェの会場は？
地上140mからの絶景を望む空間で、地中海料理で彩るビュッフェに舌鼓
名古屋駅から徒歩圏、名古屋プリンスホテル スカイタワー31階にある「スカイダイニング天空」。地中海料理を味わえるビュッフェとパフォーマンスコーナーでのライブサービスを楽しむことができる。大きな窓に囲まれた非日常感が漂う「天空の社交場」で、大切な人と心に残るひとときを。
地上140mの絶景が広がる名古屋プリンスホテル スカイタワー31階「Sky Dining 天空」で、「〜Taste of Hawaii〜」ランチ＆ディナービュッフェを開催。期間は2026年6月5日（金）から9月8日（火）まで。
ライブ感あふれるステーキやパンケーキ、食欲そそるガーリックシュリンプ、自分好みにアレンジできるロコモコなど、多彩なハワイアンメニューが勢揃い。都会のリゾート空間で、家族や大切な人と“OHANA”なひとときを。
・名古屋プリンスホテル スカイタワー31階「Sky Dining 天空」で、「〜Taste of Hawaii〜」ランチ＆ディナービュッフェを開催
・期間は2026年6月5日（金）から9月8日（火）まで
・ランチではパンケーキ、ディナーではハワイアンステーキを目の前で焼きあげてくれる
・自分好みのソースとトッピングでアレンジできるロコモコ
・水曜限定のスペシャルメニューやタイムサービスのパスタ＆ピザも必食
・7月からはトロピカルフルーツのアフタヌーンティーを開催
目の前で仕上げるハワイアンスイーツに、自分好みにアレンジできるロコモコも
まずは、目玉ともなる活気あふれるパフォーマンスコーナーをご紹介。
シェフが目の前で焼きあげてくれるハワイの定番スイーツ、「4種の選べるパンケーキ」はランチ限定。マンゴーや白桃など、お好みのトッピングでカスタマイズできる。また、ひんやりとしたアサイージェラートに濃厚なバナナクリームを絞る「アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン」もぜひ食べてほしい1皿。ディナー限定で「国産牛のハワイアンステーキ」も登場し、焼きたてのジューシーな味わいを楽しめる。
温製メニューのおすすめは、料理長こだわりの温玉がとろりと絡む「アレンジロコモコ」。ポリネシアンソース、トマトソースの2種類のソースや多彩な具材を組み合わせて、自分だけの特別な1皿を作ろう。そのほか、ジューシーな「ポークスペアリブ」や「フリフリチキン」など、ハワイアンムード満点のメニューが目白押し。
毎週水曜日限定！ガーリックが食欲そそる絶品バーガー＆アワビのグリル
今回のフェアをさらに盛り上げるのが、毎週水曜日限定で提供されるスペシャルメニュー。
ランチタイムには、さっくりと揚げた海老の食感がたまらない「ガーリックシュリンプバーガー」を用意。スパイシーなガーリックパウダーと濃厚なタルタルソースが重なり、ひと口ごとにハワイの風を感じるようなパンチの効いた味わいを楽しめる。
そしてディナータイムには、「アワビのガーリックバター焼き」を。香ばしく焼きあげたアワビにコク深いガーリックバターがとろりと絡む味わいは絶品。噛みしめるほどにあふれ出す磯のうまみと、鼻に抜ける芳醇な香りを堪能して。
焼きたて・できたてがうれしいタイムサービスメニュー
ビュッフェタイム中の決まった時間にだけ提供される「タイムサービス」もお見逃しなく。
「魚介の漁師風トマトパスタ」は、魚介のうまみをぎゅっと凝縮し、爽やかな酸味のトマトソースで仕上げた1品。「照り焼きチキンとパイナップルのピザ」は、甘酸っぱいパイナップルと香ばしいチキンが絶妙なハーモニーを奏でる。焼きたてのアツアツが運ばれてくる瞬間に胸を高鳴らせて。
圧巻の国産牛ステーキも。夏の夜を盛り上げるハワイアンディナー
ディナータイムでひときわ目を引くのは、シェフが目の前で豪快に焼きあげる「国産牛のハワイアンステーキ」。焼きたてのジューシーなうまみを甘酸っぱいパイナップルやクスクスとともに楽しめる、夏のための贅沢な1皿。
さらに、夏バテ予防にうれしい高タンパク・低脂肪の「マグロとアボカドのポキ」や、スパイシーな香りが食欲をそそる「ココナッツチキンカレー」など、暑い季節にこそ食べたくなるメニューが多数。心もお腹も満たされること間違いなし！
こちらも注目！夏色の輝きを詰め込んだトロピカルなアフタヌーンティー
午後の柔らかな日差しが射し込む開放的な空間で、夏らしい果実をふんだんに楽しめるアフタヌーンティーも開催されるので要チェック。
ティースタンドには、ハワイの風を感じる彩り豊かなスイーツがずらり。ビュッフェでも提供される「アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン」をはじめ、ジューシーなマンゴーパフェや甘酸っぱいパイナップルのタルト、ココナッツが香るバニラマカロンなど、南国気分を盛り上げるラインナップ。
夏色に輝くトロピカルフルーツが主役のスイーツが織りなす、上質な香りと甘みに包まれるティータイムを叶えて。
トロピカルスイーツアフタヌーンティー
期間：2026/7/10（金）?9/8（火）
時間：15:30〜17:00
料金：1名4,700円 ※税込み・サービス料（13％）別
メニュー
■ナゴプリ・モンブラン
・アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン
■スイーツセレクション
・マンゴーパフェ
・マンゴープリン
・パイナップルのタルトケーキ
・ココナッツヴェリーヌ
・ブルーベリーのタルト
・メロンショート
・ヘーゼルナッツブラウニー
・ココナッツ風味のバニラマカロン
■スコーン
・プレーン
・パイナップル
クロテッドクリーム、ベリーのジャム、アガベシロップ
■セイボリーコレクション
・マグロとアボカドのポキ
・生ハムとトマトの冷製カッペリーニ
・ロミロミサーモンタルト
・冷製ビシソワーズスープ
■ドリンク
・紅茶（ロンネフェルト14種／マイティーリーフ5種）
・ブレンドコーヒー
・エスプレッソ
・カフェオレ
・カフェラテ
・カプチーノ
※仕入の状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます
◆ビュッフェの会場は？
地上140mからの絶景を望む空間で、地中海料理で彩るビュッフェに舌鼓
名古屋駅から徒歩圏、名古屋プリンスホテル スカイタワー31階にある「スカイダイニング天空」。地中海料理を味わえるビュッフェとパフォーマンスコーナーでのライブサービスを楽しむことができる。大きな窓に囲まれた非日常感が漂う「天空の社交場」で、大切な人と心に残るひとときを。