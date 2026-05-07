【「灰宮先輩は怖くてかわいい」2巻】 5月7日 発売 価格：770円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「灰宮先輩は怖くてかわいい」の2巻を5月7日に発売する。価格は770円。 本作は同じ高校で“怖い”と有名な灰宮先輩が、なぜか自分にだけやさしく接してくれる……という設定の怖キュン先輩ラブコメディ。神山すむ氏が「マンガUP！」で連載を行なっている。