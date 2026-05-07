【「灰宮先輩は怖くてかわいい」2巻】 5月7日 発売 価格：770円

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スクウェア・エニックスは、マンガ「灰宮先輩は怖くてかわいい」の2巻を5月7日に発売する。価格は770円。

本作は同じ高校で“怖い”と有名な灰宮先輩が、なぜか自分にだけやさしく接してくれる……という設定の怖キュン先輩ラブコメディ。神山すむ氏が「マンガUP！」で連載を行なっている。

2巻では主人公・黒瀬が灰宮先輩と過ごす時間が増え、怖いだけの人ではないと気づいていくことに。しかしそんななか、黒瀬は先輩が陰口を言われているところに直面してしまう。

また単行本には描き下ろしが収録されているほか、各書店で販売記念フェアが実施される。

【「灰宮先輩は怖くてかわいい」2巻あらすじ】

“怖い”のに心惹かれてく――

うちの高校にいる灰宮先輩は、“怖い”と有名だ。

だけど、そんな先輩と登校したり、

プール掃除したり、お出かけしたり……と

二人で過ごす時間が次第に増えていく！

そして、二人で一緒にいるにつれ

先輩がたぶん怖いだけじゃないと

少しずつ気づいていく。

そんな中、黒瀬くんは

先輩と一緒にいることで

先輩が陰口を言われているところに

直面してしまい――!?

“怖い”が“かわいい”に変わっていく、

怖キュン先輩ラブコメ第２巻!

(C)Sumu Kamiyama/SQUARE ENIX

