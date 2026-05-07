「灰宮先輩は怖くてかわいい」2巻が本日発売！ 表紙は放課後の教室で手を差し出す先輩“怖い”が“かわいい”に変わる怖キュンラブコメ
【「灰宮先輩は怖くてかわいい」2巻】 5月7日 発売 価格：770円
うちの高校にいる灰宮先輩は、“怖い”と有名だ。
そして、二人で一緒にいるにつれ
そんな中、黒瀬くんは
“怖い”が“かわいい”に変わっていく、
(C)Sumu Kamiyama/SQUARE ENIX
【拡大画像へ】
スクウェア・エニックスは、マンガ「灰宮先輩は怖くてかわいい」の2巻を5月7日に発売する。価格は770円。
本作は同じ高校で“怖い”と有名な灰宮先輩が、なぜか自分にだけやさしく接してくれる……という設定の怖キュン先輩ラブコメディ。神山すむ氏が「マンガUP！」で連載を行なっている。
2巻では主人公・黒瀬が灰宮先輩と過ごす時間が増え、怖いだけの人ではないと気づいていくことに。しかしそんななか、黒瀬は先輩が陰口を言われているところに直面してしまう。
また単行本には描き下ろしが収録されているほか、各書店で販売記念フェアが実施される。
【「灰宮先輩は怖くてかわいい」2巻あらすじ】
🖤🐺2巻発売🐺🤍- 神山すむ🐺 (@sumutemu_) April 25, 2026
5月7日(木) #灰宮先輩は怖くてかわいい 2巻発売です❕☄️
今回もそれぞれの書店さんでの特典が盛り沢山です！
本編では描きおろしも沢山あります！
よろしくお願いします～ｯ🐺🎶 pic.twitter.com/nXkBe0u80Q
“怖い”のに心惹かれてく――
うちの高校にいる灰宮先輩は、“怖い”と有名だ。
だけど、そんな先輩と登校したり、
プール掃除したり、お出かけしたり……と
二人で過ごす時間が次第に増えていく！
そして、二人で一緒にいるにつれ
先輩がたぶん怖いだけじゃないと
少しずつ気づいていく。
そんな中、黒瀬くんは
先輩と一緒にいることで
先輩が陰口を言われているところに
直面してしまい――!?
“怖い”が“かわいい”に変わっていく、
怖キュン先輩ラブコメ第２巻!
(C)Sumu Kamiyama/SQUARE ENIX