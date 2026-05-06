転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアが運営する調査機関「Job総研」は2026年4月13日、327人の社会人男女を対象に実施した「2026年 出社に関する実態調査」の結果を発表した。通勤時間は「非効率に感じる」が62.8％＜「出社の頻度が増えた理由3位「新しい仕事が始まった」、2位「対面の方が仕事が進めやすい」、1位は？」＞の続きです。調査では、通勤時間をどう感じているかについて聞くと、「非効率に感じる」