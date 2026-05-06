元巨人の元木大介氏（54）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。隠し球と並んで“クセ者”の代名詞である右打ちの誕生秘話を明かした。上宮高からダイエーにドラフト1位指名されたが拒否したことでマスコミの追われることになった。通学電車にもカメラマンが乗り込み、母親の買い物にも報道陣がついて歩いた。家族にも迷惑をかけると親族に借金をしてハワイ野球留学。翌年巨人入りを果たす。ハワイでは