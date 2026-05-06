元巨人の元木大介氏（54）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。隠し球と並んで“クセ者”の代名詞である右打ちの誕生秘話を明かした。

上宮高からダイエーにドラフト1位指名されたが拒否したことでマスコミの追われることになった。通学電車にもカメラマンが乗り込み、母親の買い物にも報道陣がついて歩いた。

家族にも迷惑をかけると親族に借金をしてハワイ野球留学。翌年巨人入りを果たす。

ハワイでは練習環境に恵まれなかった。高校時代は甲子園通算6本塁打のスラッガーだったが、「1年間の浪人で落ちた」。2軍で4本塁打しかできず、ホームランを諦めることになる。

そこで元木氏は繋ぎの打撃をする選手が1軍に川相昌弘氏しかいないことに目を付け、「川相さんはバント。それを右打ちにしたらどうだろうと思った」と明かした。

当時の武上四郎打撃コーチに許可をもらい、右打ちを始めると「器用だったんですぐできた」と振り返った。

「川相さんとちょっと違った感じのプレーヤーになろうと思った」という発想で、通算14年で1205試合に出場する“クセ者”が誕生した。