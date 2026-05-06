お笑いタレントの山田花子が5日、自身のアメブロを更新。こどもの日のお祝いとして、ネット検索を頼りに慣れない行事料理に挑戦したものの、息子たちからの厳しい評価に意気消沈する様子を明かした。【映像】山田花子、マウスピースで矯正している次男の様子を公開「イベント事が苦手な私」と切り出した花子は、「こどもの日の手料理」をネットで検索。そこでヒットした「ケチャップチキン」を作ることに決め、鶏肉、じゃがい