アーセナルが優勝に近づいた世界最高峰と言われるイングランド・プレミアリーグもシーズン佳境を迎えている。残りのリーグ戦も3試合になったなか、最新の順位表が「アーセナルの優勝を願う」「残り3試合踏ん張れ」など注目を集めている。首位を走るのはアーセナル。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でも決勝に出し、過密日程のなかで2位のマンチェスター・シティに勝点5差をつけた。マンCが1試合未消化となっているが、アーセナ