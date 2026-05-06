アーセナルが優勝に近づいた

世界最高峰と言われるイングランド・プレミアリーグもシーズン佳境を迎えている。

残りのリーグ戦も3試合になったなか、最新の順位表が「アーセナルの優勝を願う」「残り3試合踏ん張れ」など注目を集めている。

首位を走るのはアーセナル。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）でも決勝に進出し、過密日程のなかで2位のマンチェスター・シティに勝点5差をつけた。マンCが1試合未消化となっているが、アーセナルが優勝に大きく近づいた。3位のマンチェスター・ユナイテッドは来季のCL出場を決めた。

CL出場権争いでは、リバプール、アストン・ビラが勝ち点58として6位のボーンマスと勝ち点6差でリード。日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは、今節でニューカッスルに敗れ、欧州カップ出場のために、残り3試合で負けられない状況が続く。

中位は稀に見る混戦で、1試合ごとに順位が目まぐるしく変動している、6位のボーンマスから15位のクリスタル・パレスまでが残り3試合で得ることができる最大の勝ち点9差でひしめきあっている。

下位ではウォルバーハンプトンとバーンリーの降格が決定し、残すは1枠となった。17位のトッテナムが勝ち点37で、18位のウェストハムが勝ち点36。16位のノッティンガム・フォレストは勝ち点42のため、トッテナムとウェストハムが降格の残り1枠を争うような構図となっている。

SNSでも「ブライトン、ここからもう負けられない状況になってきた」「降格を避けるためなら何でもする」「ドキドキする」「なんてシーズンだ」「アーセナルの優勝を願う」「残り3試合踏ん張れ」など多くのコメントが寄せられ、プレミアリーグの動向が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）