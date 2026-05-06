漫画の専門学校に行く意味はあるのか――そんな議論が、SNS上で盛んに行われている。学費が高い、辞める人が多いなど、何かとデメリットばかりが列挙されがちな漫画の専門学校であるが、実際に行った人はどのように感じているのだろうか。「専門学校で得た学びが多い」と話すのは、『BOYS BE…』などの代表作をもつ、恋愛漫画の大御所・玉越博幸氏である。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第1回）【写真】漫画家・玉越博幸さ