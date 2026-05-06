「中日７−３阪神」（５日、バンテリンドーム）豪快なアーチをかけた。阪神・森下が初回、２死から金丸の直球を完璧に捉え、左翼のホームランウイングに飛び込む先制の８号ソロを放った。「難しい球でしたけど、うまく打つことができました」。強烈な一打で試合を動かした。久々の一発だった。４月１７日の中日戦（甲子園）以来、自身１４試合ぶりの本塁打。「久しぶりに打ったので、また打てるようにします」。今季８本塁打