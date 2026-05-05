先日行われたセリエA第35節でパルマを撃破し、2年ぶりのリーグ制覇を果たしたインテル。チームリーダーであるFWラウタロ・マルティネスは、昨季終盤の戦いから立ち直れたことが何よりの収穫と語っている。昨季のインテルはチャンピオンズリーグ決勝にも進出するなど、3冠のチャンスがあった。しかしリーグタイトルはナポリに奪われ、CL決勝ではパリ・サンジェルマンに屈辱的な大敗を喫した。ショックは相当なものがあったはずで、