◇パ・リーグオリックス―ロッテ（2026年5月5日京セラドーム）オリックス打線がジャクソン相手に初回速攻で3点を先制した。振り逃げで出塁した1番・宗がボークで二進。2番・渡部の右飛で三進すると、続く西川がチェンジアップを拾い左前に落として先制した。さらに中川の二塁打で二、三塁とし、続く森友が中前に2点適時打を放った。来日1年目の先発・ジェリーは過去4試合、いずれも6回を2失点以内に抑えながら勝ち星に