入場者数増加に伴う安全確保と観戦環境の改善が目的鹿島アントラーズは5月5日、メルカリスタジアムで開催されるホームゲームにおいて、これまで自由席として運用してきた「ホームサポーターズシート」を、2026-27シーズンから全席指定席化すると発表した。 クラブはホームサポーターズシートを「クラブ創設から30年以上の歴史の中で、世代を超えて受け継がれ、皆様とともに築き上げてきた圧倒的な熱量と応援文化が息づく、鹿島ア