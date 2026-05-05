入場者数増加に伴う安全確保と観戦環境の改善が目的

鹿島アントラーズは5月5日、メルカリスタジアムで開催されるホームゲームにおいて、これまで自由席として運用してきた「ホームサポーターズシート」を、2026-27シーズンから全席指定席化すると発表した。

クラブはホームサポーターズシートを「クラブ創設から30年以上の歴史の中で、世代を超えて受け継がれ、皆様とともに築き上げてきた圧倒的な熱量と応援文化が息づく、鹿島アントラーズを象徴する特別な場所です」と位置付けている。

しかし、2025シーズンのホームゲームの年間入場者数が52万615人、1試合平均2万7401人と歴代最多記録を更新。集客増加に伴い、入場前の待機列逼迫による熱中症や雑踏事故のリスク、自由席での過剰な席取りといった課題が常態化していた。

今回の指定席化により、これらの課題を抜本的に解決し、安心・安全な試合運営を目指す。これに伴い、シーズンチケットの運用も変更。従来のICカード入場から、専用ページで試合ごとにチケットを都度購入する形式に移行する。

一方で、応援を先導するサポーター団体の座席については、応援の核となる一体感を維持するため、下層スタンドの一部を優先的に確保する方針も示された。

クラブは「30年以上かけて築き上げた絆を守りながら、さらにオープンで巨大な熱狂を生み出す空間への進化を目指す」とし、ファン・サポーターへ理解と協力を呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）