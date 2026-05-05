●「自分のまま向かえる明るい世界へ行く」 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)の第3話が、4日に放送された。感動の今回は、宮沢賢治『銀河鉄道の夜』で描かれたテーマの現代への翻訳、そして一歩先とも思われる“答え”の暗喩が見られた。それをひも解い