第4打席ではメジャー初の二塁打、4打数3安打2打点【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。3試合ぶりとなる14号2ランを放ち勝利に貢献。村上は4打数3安打2打点1四球で打率.240。本塁打と打点はリーグ最多タイとなった。大勝でチームは5月3勝目をあげた。村上が、3・4月の月間MVPを受賞した