第4打席ではメジャー初の二塁打、4打数3安打2打点

【MLB】Wソックス 6ー0 エンゼルス（日本時間5日・アナハイム）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が4日（日本時間5日）、敵地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。3試合ぶりとなる14号2ランを放ち勝利に貢献。村上は4打数3安打2打点1四球で打率.240。本塁打と打点はリーグ最多タイとなった。大勝でチームは5月3勝目をあげた。

村上が、3・4月の月間MVPを受賞したソリアーノから快音を響かせた。2点リードで迎えた4回の第3打席、右腕が投じた98.1マイル（約157.8キロ）を捉えると、高々と舞い上がった打球はバックスクリーンに着弾。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）、角度32度の豪快アーチとなった。

3試合ぶりとなる14号2ランで、本塁打数は両リーグトップタイに。年間64発ペースとし、2022年にアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が樹立したア・リーグ記録の62本を更新する勢いだ。

第4打席では出場35試合目にして、メジャー初となる二塁打を放ち、ようやく本塁打以外の長打を放った。2試合連続で無安打と小休止していたが、それを取り返す活躍。1日（同2日）のパドレス戦では3ラン、この日は2ランとチャンスで快音を響かせた。

試合前の発表された最優秀月間新人賞では受賞を逃したが、ここまで35試合に出場し打率.240（125打数30安打）、14本塁打、28打点。本塁打と打点はリーグトップタイとなっている。（Full-Count編集部）