5月5日の「こどもの日」は、いつもとはひと味違うメニューで子どもたちの成長をお祝いしたいですよね。「当日なのに何も準備してない…」という方も大丈夫！今回は、身近な材料で手軽に作れる「こどもの日」のごはん＆スイーツをご紹介します。ちょっとしたひと手間でスーパーのお寿司が鯉のぼりに変身するなど、素敵なアイデアが満載です！ひと手間でかわいい！こどもの日ごはんちらしずしケーキ この投稿をInstagramで見