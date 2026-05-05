元AKB48メンバーでネイルアーティストなどとして活動する仁藤萌乃（33）が4日、自身のインスタグラムを通じ、結婚を発表した。【写真】元AKB48仁藤萌乃が結婚純白ウエディング姿＆お相手との2ショットも「私事で恐縮ではございますが、この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、「お相手はとても優しく、一緒にいると安心できる大切な存在です。そして、こんなにもご機嫌で愉快な自分がいたんだと驚