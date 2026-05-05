昨年、予約したのに連絡がとれないと騒ぎになった千葉県銚子市の「ホテルニュー大新」と「大新旅館」。11月上旬から休業状態にあったと市が発表し、複数のメディアでも報じられた。 同ホテルと旅館をめぐっては、2024年6月に中国籍の女性が買収し、経営権を取得していた。その女性は中国ビジネスを手がけるコンサルティング会社の社長だ。昨年12月26日に現地で謝罪し、2026年春の営業再開を目指す意向を示していた。 し