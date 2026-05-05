しなやかなダンスを披露する人型ロボット。名前は「ビーバップ」。世界中を飛び回りショーを披露しているのですが、アメリカ・カリフォルニア州の空港で思わぬトラブルが起こります。ビーバップ用のケースが重すぎて荷物として預けられなかったため、イベントチームは急きょビーバップの席を購入しました。まるで人間のように座り、シートベルトもOK。あとは離陸を待つばかりのはずが、ここで問題発生。イベントチームのスタッフ：