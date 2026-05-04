弥彦村の彌彦神社ではことしも長鳴き鶏の鳴き声を競う恒例の行事が行われました。あいにくの天気で長鳴き鶏も本調子とは行かなかったようです。 【リポート】 【「空にはどんよりとした雲が広がっていて気温もかなり低く感じる。そして木々も激しく揺れるほど風が強く吹いている」 こうした中、弥彦村の彌彦神社では、毎年恒例「長鳴鶏鳴き合せ会」が開かれました。４日は「蜀鶏」（とうまる）という品種の８羽が参加し、