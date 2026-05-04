©️ABCテレビ ４月放送の『旅サラダ』に、俳優の畑芽育さんが出演。初めての広島で、尾道の絶景宿や世界遺産・宮島の厳島神社、名物のお好み焼きや尾道ラーメンなど、パワースポットとグルメを巡る1泊2日の旅を満喫しました。 ――今回の旅先に、広島を選ばれた理由は？ いつか厳島神社に行ってみたいと思っていたことがキッカケです。ほかにも歴史的な建造物や豊かな自然、それに美味しい