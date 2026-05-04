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４月放送の『旅サラダ』に、俳優の畑芽育さんが出演。初めての広島で、尾道の絶景宿や世界遺産・宮島の厳島神社、名物のお好み焼きや尾道ラーメンなど、パワースポットとグルメを巡る1泊2日の旅を満喫しました。

――今回の旅先に、広島を選ばれた理由は？

いつか厳島神社に行ってみたいと思っていたことがキッカケです。ほかにも歴史的な建造物や豊かな自然、それに美味しいグルメがたくさんあるのでずっと気になっていて、パワーチャージできるかなと思って選ばせていただきました。

――実際に訪れてみていかがでしたか？

空気が澄んでいて、海も山もあって、自然豊かな風土が私に合っているなと感じました。

――中でも印象的だったスポットは？

念願叶っての厳島神社です！ 歴史を感じる建築と透き通った海が共存している雰囲気がとても素敵で、神聖な空気を感じてずっと深呼吸していました。いつか母とも一緒に行きたいと思っていたので、改めて家族を連れて訪れたいなと思いました。

――広島グルメもたくさん堪能されていましたね！

景色が素敵なお宿でいただいた鯛のしゃぶしゃぶやお造り、そして尾道ラーメンに広島のお好み焼きと、本当に全部おいしかったです！

――「尾道ラーメン 喰海」で注文された、ラーメンとチャーハン、餃子のセットはボリューム満点でしたね。

すごくおいしくてあれだけのボリュームなのにリーズナブルで驚きました。尾道ラーメンの特徴でもある背脂がたくさん入っているのですが、ぜんぜん脂っこくなくて、むしろさっぱりとしたスープはコクも甘味もあり、なかなか東京では味わえない一杯でした。

――「食べ過ぎかな？」と心配しながらも、味玉とねぎのトッピングを注文されているのを見て、どんな時も全力で楽しみたいタイプなのかなと。

まさにそうなんです！ 普段からトッピングがあると追加したくなるし、なにごとも「その場で楽しめるものは全部楽しんでやる！」というスタンスです。だけどあの日は、旅がその気持ちをより強くしていたと思います（笑）。

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――旅をするにあたって、大切にされていることはありますか？

私は旅で非日常感を味わいたいので、ホテルもラグジュアリーだったり奇抜なところを選ぶようにしていたり、普段はなかなか見られない建築物が見られるようなところに行ってみるようにしています。それから、なんといっても美味しい食事を楽しむことですね！ なかなか食べられないものを探して行くことが多いです。あとは、思い出に残すために動画を回したりカメラで写真を撮るようにしています。

――今回の旅でも、尾道の猫の細道で歩いている猫をみつけてすぐに撮影されていましたね。

そうですね。あとオンエアにはなかったのですが、宮島にたくさんいた鹿とも一緒に写真を撮りました。どの鹿もみんな人懐っこくて、お店の自動ドアを普通に通ってくつろいでいたりする子もいました。現地の方はどの鹿がお得意様かどうか、お顔を見たらわかるそうです。

――ちなみに、旅で必ずもっていくものってありますか？

現地調達が苦手なので、家で使っているスキンケアだったり、旅行や地方ロケで長期間出かける時はいつもの枕カバーを持っていったりします。なるべく非日常感を味わいながらも、お家で使っているものや朝のルーティーンは欠かさずいつも通りに過ごす、というところはちょっとしたこだわりかもしれません。

――いつもの生活を旅に取り入れることで、非日常感が際立ちそうですね。お話を聞いて、畑さんにとって旅は、リフレッシュであり新鮮な刺激を楽しむ時間なのかなと感じました。そういった旅から受け取ったものが、お仕事にも影響を与えている部分もありますか？

あると思います。たとえば、自然豊かな地域を旅していると、すごく朗らかで穏やかな人が多いなと感じることがあって。私は東京で生まれ育ったため、どんな環境で、どんなふうに暮らして、その人らしさが形成されたのか気になり、お話をしたり仕草を観察したりしながら、その人のことを想像してみたりします。街中で行き交う人やお店の方と交流しながら暮らしを想像して、その人の温度感を確かめる、というのは役作りに繋がる部分があるのかもしれません。今回の旅では、広島の方はみなさん本当に優しいな、とか。たくさんコミュニケーションをとってくださる温かさをすごく感じました。そういう人の温もりを感じられるのも旅の醍醐味ですよね。

――お守りを手作りした持光寺の住職さんも、飲食店の店員さんもみなさんいろいろ教えてくださったり、とても親切でしたね。

そうなんです。宮島に行った時も、紅葉饅頭のお店の方がわざわざ商店街を一緒に回って案内してくださったり、みなさんとても温かくて。そういったコミュニケーションが好きなので、旅先ではいろんな方と話したいタイプです。（後編へ続く）

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畑芽育さんが出演するドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

取材・文／大西健斗

撮影／福家信哉