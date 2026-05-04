劇場版『名探偵コナン』シリーズといえば、“爆弾”をめぐる壮大な展開が度々描かれることでお馴染み。最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でもその伝統は受け継がれており、物語を大きく動かす要素となっていた。 参考：『名探偵コナン』高木渉はなぜ偉大？元太×高木刑事×仮面ヤイバーを演じ分ける驚異の実力 今回はそんな同シリーズに登場する爆破シーンを振り返り、「歴代爆弾魔のな