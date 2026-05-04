元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が4日、Xを更新。東海テレビの情報番組「スイッチ！」でお天気キャスターを務めるタレントで気象予報士の吉田（よしだ）ジョージさんを悼んだ。この日、所属事務所の公式SNSで、吉田さんが3日に56歳で亡くなったことが発表された。4月17日の番組出演後に倒れ、「意識不明のまま帰らぬ人となりました」と伝えられた。同番組で、同17日にも共演していた高橋は「東海テレビスイッチ！でご一緒して