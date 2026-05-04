SHOW-WAとMATSURIの2グループによる地上波初冠番組『SHOW-WA / MATSURIの今夜ステージ降ります〜がむしゃら経歴＋１〜』が、テレビ朝日系深夜のバラエティーゾーン『バラバラマンスリー』の5月枠にて、毎週水曜の深夜2時47分〜3時7分に放送することが決定した。【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子『バラバラマンスリー』は、毎月、曜日ごとに新企画をトライアルとして制作し