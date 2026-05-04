春の北信越高校野球新潟県大会は4日、3回戦2試合が行われました。今春センバツ出場の帝京長岡は新潟明訓に4-5で敗れ、3回戦敗退となりました。また、新潟商業が昨秋8強のシード・六日町を破り、ベスト8進出を決めました。6試合は雨で順延となり、5日に行われる予定です。 【2回戦試合結果】 新潟明訓 5-4 帝京長岡 新潟商業 3-2 六日町 【3回戦】(5月5日予定) 五十公野 第1試合日本文理－長岡（10時開始予定