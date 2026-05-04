人気アイドルグループ・ももいろクローバーZをモデルにしたマンホールカードが完成した。新潟県新発田市で配布が始まり、さっそく県の内外から多くの人が訪れていた。 ■“ももクロ”マンホールカード配布始まる 新発田市の観光名所の一つ『蔵春閣』。 この脇に設置されているのが、人気アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーをモデルにした