社民党は先月29日、都内で定期党大会を開き、福島瑞穂党首の再任を了承。福島氏は「憲法を守ろうとする人たちは、変えようという国家権力や人たちから総攻撃を受けている。社民党も例外ではなく、護憲の社民党なんてなくなってしまえ、ということと戦わなければならない」と訴え、「私が先頭に立ち、社民党を壊そうとするあらゆる勢力と戦う」と闘志を燃やした。 また、幹事長には、ラサール石井参院議員が就任。同党の国