全国的に春の嵐となった1日、東京都心では2026年一番の大雨を記録しました。まもなくやって来る台風シーズンを前に、水害から建物を守る備えを取材しました。関東では1日、各地で冠水や倒木の被害が出るほどの激しい雨となりました。2025年9月には東京・品川区の立会川が記録的な大雨で氾濫し、付近の商店街が浸水するなど、甚大な被害をもたらしました。水害による建物への深刻な被害が相次ぐ中、浸水対策として注目されているの