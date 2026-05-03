雨から建物守る備え　繰り返し使えて省スペース「止水板」や手作り「水のう」で対策

全国的に春の嵐となった1日、東京都心では2026年一番の大雨を記録しました。

まもなくやって来る台風シーズンを前に、水害から建物を守る備えを取材しました。

関東では1日、各地で冠水や倒木の被害が出るほどの激しい雨となりました。

2025年9月には東京・品川区の立会川が記録的な大雨で氾濫し、付近の商店街が浸水するなど、甚大な被害をもたらしました。

水害による建物への深刻な被害が相次ぐ中、浸水対策として注目されているのが、「止水板」です。

止水板は今まで浸水対策の主流だった「土のう」に比べ、軽量で扱いやすく、手軽に水を防ぐことができます。

この止水板は折りたたみ式で、壁との間に止水材を挟み、広げてから金具を引き上げて固定します。

古河電気工業株式会社・矢野正三執行役員：

土のうは持ち運びに非常に時間がかかる。耐久性がない。1回使って破れたりすると、新しいものに入れ替えなければならない。（止水板は）何回でも繰り返し使える。一般に今ある止水板は、折りたたみができない構造になっている。これは折りたたみができて、省スペースのところでも収納できる。

金融機関や病院など、比較的女性が多い職場でも、女性だけで簡単に設置できるという声があったそうです。

警視庁災害対策課が公式Xで紹介しているのが、簡単に作ることができる「水のう」。

用意するものはブルーシート、段ボール、ポリ袋、粘着テープ。

まずはブルーシートの上で段ボールを組み立てて、次に袋が破れないように、ポリ袋を2重にして水を入れます。

できた水の袋を段ボールの中に入れ、粘着テープでしっかり留めておきます。

これを3つ作ります。

実際に水を流してみたところ、しっかりとせき止めることができました。

止水板や水のうなど、突然の水害への備えで、人も建物も守ることができるのです。