◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―ＤｅＮＡ（３日・神宮）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手が先制の適時打を放った。０―０の３回２死三塁。佐野がウォルターズの２球目。１５１キロの直球をとらえ遊撃手の頭上を越える先制の適時二塁打を放った。二塁上で右手を突き上げ「裕太郎（石田）が必死に塁に出てくれたので、何とかかえすことができて良かったです！」と喜んだ。なおも２死二塁の好機で宮崎が左前適時打を放ち、この回に２