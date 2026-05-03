3日、奄美地方で梅雨入りしたとみられると発表されました。全国で初めての梅雨入りです。気象庁は、前線の影響で奄美地方では今後1週間、曇りや雨の日が多くなることから、3日に梅雨入りしたとみられると発表しました。2026年、全国で最初の梅雨入りで、奄美地方では平年に比べて9日、2025年に比べて2日早いということです。また、前線を伴った低気圧の影響で九州では発達した雨雲がかかり、長崎市で1時間に30.5mm、佐賀・嬉野市で