◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏降雨コールドゲーム＝（３日・甲子園）阪神・藤川球児監督が７回４安打無失点で、今季初完封の才木の変わり身を称賛した。「ゲームにフォーカスするというところ、その気持ちでしょうね。一点集中でね。勝負がかかったゲームというのを毎試合行うわけで、それを彼もエースとしてまたチームを活気づけてくれましたね」主戦投手の右腕は前回まで２試合連続の６失点。指揮官は２８