3日午前、新潟県の北陸自動車道で事故が相次ぎ、正午現在、下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間が通行止めとなっています。 3日午前10時半ごろ、北陸道下り線の三条燕ICと巻潟東ICの間で「車の事故があった」と110番通報がありました。 警察によりますとこの事故のあと周辺で事故が相次ぎ、人身事故や単独の物損事故合わせて少なくとも5件が発生しました。 複数のけが人がいますが、いずれも軽傷の見込みだということです。 事故の